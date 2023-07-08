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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الإصابة بأمراض القلب.. دراسة تحذر من عدم تنظيف الأسنان قبل النوم

صورة توضيحية
صورة توضيحية
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أجرى مجموعة من العلماء دراسة 1675 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 20 وما فوق والذين زاروا مستشفى جامعة أوساكا في اليابان بين أبريل 2013 ومارس 2016 للفحص أو الجراحة أو العلاج، وتوصلت الدراسة  إلى أن عدم غسل أسنانك بالفرشاة قبل النوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد تم تقسيم المرضى إلى أربع مجموعات بناءً على عادات نظافة الفم لديهم، كما تم تقييم العمر والجنس وتاريخ التدخين والأسنان والسجلات الطبية،  وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا على تنظيف أسنانهم ليلا كانوا أقل عرضة لأمراض القلب.

وأكد القائمون على الدراسة أن النتائج تشير بوضوح إلى أن التنظيف بالفرشاة فقط في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم غير كافٍ وأن التنظيف ليلاً جيد للحفاظ على صحة جيدة".

وأضافوا: "للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، من الضروري تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الإفطار، ولكن الأهم هو تنظيف الأسنان قبل الذهاب إلى الفراش."

ويعتقد الباحثون أن البكتيريا العالقة في الفم هي المسؤولة عن الالتهابات في جميع أنحاء الجسم والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

 

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