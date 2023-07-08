مدينة أدرار الجزائرية تسجل أعلى درجة حرارة صغرى في التاريخ

سجلت مدينة أدرار الجزائرية يوم أمس درجة حرارة صغرى وصلت إلى 39.6 درجة مئوية.

وأكدت الهيئة العامة المصرية للأرصاد، أن هذه الدرجة تعتبر أعلى درجة حرارة صغرى مسجلة على الإطلاق في تاريخ السجلات المناخية.

وتقع مدينة أدرار جنوبًا بالصحراء الجزائرية، وهي عاصمة ولاية أدرار ثاني أكبر ولاية بالوطن بعد تمنراست من حيث المساحة، وهي مدينة حديثة النشأة نسبيا، فقد أسست عام 1906، وشهدت نمواً وازدهاراً بعد استقلال الجزائر، نتيجة لمشاريع البنية التحتية والاجتماعية والسكانية التي قامت بها الدولة الجزائرية على مدى عقود، مما انعكس على تطور وتحسن نمط العيش والحياة، كما تجمع هذه المدينة كافة المصالح الإدارية والاقتصادية للولاية.

يذكر أن مصر تتعرض كل عام في مثل هذه الأيام لموجة حارة شديدة نتيجة تعرض البلاد لمنخفض الهند الموسمي، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هن آسيا وأفريقيا وأوروبا، يبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر و يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام و العراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.