اليوم.. ذكرى ميلاد الروائي الفسطيني غسان كنفاني

تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الأديب والروائي الفلسطيني غسان كنفاني ، الذي تم اغتياله على يد جهاز المخابرات الإسرائيلية “الموساد”، كان عمره حينها 36 ، ويعتبر هو واحدا من أشهر الكتاب والصحفيين العرب في القرن العشرين ،فقد أثرت أعماله الأدبية من روايات وقصص قصيرة على الثقافة العربية والفلسطينية.

بدأ كنفاني مشواره الأدبي عندما كتب أولى قصصه القصيرة "القميص المسروق"، التي نال عنها الجائزة الأولى في مسابقة أدبية؛ وفي عام 1960 انتقل إلى بيروت للعمل في مجلة الحرية؛ وكانت بيروت الأرحب للقاء التيارات الأدبية والفكرية والسياسية.

أصدر كنفاني، العديد من القصص والمسرحيات، منها: "عالم ليس لنا"، و"أرض البرتقال الحزين"، و"رجال في الشمس"، و"أم سعد"، و"عائد إلى حيفا"، ومن مسرحياته "القبعة والنبي"، و"جسر إلى الأبد"، و"الباب".