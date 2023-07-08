أكد مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بالمسجد النبوي سلطان البدراني، أن المسجد النبوي شهد زيارة أكثر من 32 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتوقع البدراني - في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية - زيادة بنسبة 25 % في أعداد الزائرين خلال النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدا استعداد إدارة شئون المسجد النبوي لاستقبال أكثر من النسبة المتوقعة.
بوابة العرب
شئون المسجد النبوي: أكثر من 32 مليون زائر خلال النصف الأول من العالم الجاري
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أكد مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بالمسجد النبوي سلطان البدراني، أن المسجد النبوي شهد زيارة أكثر من 32 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري.
أكد مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بالمسجد النبوي سلطان البدراني، أن المسجد النبوي شهد زيارة أكثر من 32 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري.