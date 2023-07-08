شئون المسجد النبوي: أكثر من 32 مليون زائر خلال النصف الأول من العالم الجاري

السبت 08/يوليو/2023 - 09:00 ص

أكد مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بالمسجد النبوي سلطان البدراني، أن المسجد النبوي شهد زيارة أكثر من 32 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتوقع البدراني - في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية - زيادة بنسبة 25 % في أعداد الزائرين خلال النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدا استعداد إدارة شئون المسجد النبوي لاستقبال أكثر من النسبة المتوقعة.