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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شئون المسجد النبوي: أكثر من 32 مليون زائر خلال النصف الأول من العالم الجاري

المسجد النبوي
المسجد النبوي
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 أكد مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بالمسجد النبوي سلطان البدراني، أن المسجد النبوي شهد زيارة أكثر من 32 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتوقع البدراني - في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية - زيادة بنسبة 25 % في أعداد الزائرين خلال النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدا استعداد إدارة شئون المسجد النبوي لاستقبال أكثر من النسبة المتوقعة.

المسجد النبوي السعودية