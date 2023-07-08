14 يوليو.. رعيّة إهدن- زغرتا تحتفل بتكريس كنيسة مار شربل

تحتفل رعيّة إهدن- زغرتا المارونيّة، يوم الجمعة 14 يوليو، بتكريس كنيسة مار شربل وقاعاتها وإزاحة السّتار عن تمثال القدّيس عند مستديرة الكنيسة، وذلك بحضور البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي الّذي سيتمّ استقباله عند الرّابعة عصرًا، على أن يحتفل بالتّكريس عند الخامسة.

وعلى برنامج هذه الزّيارة المرتقبة اطّلع الرّاعي من كهنة الرّعيّة خلال تفقّدهم أثناء رياضتهم الرّوحيّة السّنويّة المنعقدة في دير مار منصور دي بول- حصرون، وقد رافقه النّائب البطريركيّ على نيابة إهدن- زغرتا المطران جوزيف نفّاع.

واطمأنّ الرّاعي أثناء الزّيارة على الكهنة والعمل الرّعويّ، واستفسر عن آخر المستجدّات المتعلّقة بتطويب البطريرك المكرّم إسطفان الدّويهيّ وعن عمل اللّجنة المكلّفة لدرس إمكانيّة فتح ملفّ بطل لبنان يوسف بك كرم، بحسب ما ذكرت الصّفحة الرّسميّة للأبرشيّة على فيسبوك.