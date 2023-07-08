انهيار جزئي بعقار قديم في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، مساء أمس الجمعة، انهيار جزء من عقار قديم بحارة الدقهلية نطاق حي العرب دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ورد بلاغ إلى إدارة الحماية المدنية يفيد انهيار جزء من عقار قديم بحارة الدقهلية نطاق حي العرب، فتوجهت قوات الحماية المدنية والشرطة برفقتها سيارة الإسعاف إلى المنطقة، وتبين حدوث إنهيار جزئي في العقار، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الواقعة وحصر التلفيات.