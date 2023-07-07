جمال شعبان يكشف عن سبب موت الفنان مصطفى درويش

قال د.جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق إن الحزن والوجع يؤثر على قلوب المصريين ، محذرا من الدخول في موجات اكتئابية نظرا لخطورتها على الصحة العامة.

وأضاف شعبان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض أنه يطالب المصريين بالرحمة فيما بينهم لحل مشاكل الزعل والوجع والتقليل من تأثيرهما على صحة القلب.

وكشف شعبان عن أسباب الموت المفاجئ للفنان مصطفى درويش مشيرا إلى أنه أصيب بالسكتة القلبية بسبب قلة النوم، حيث أن قلة ساعات النوم أو تزايدها عن المعدل الطبيعي يعتبر دلالة واضحة على الإصابة بأمراض القلب ، مطالبا المصريين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة للتقليل من الإصابة بأمراض القلب.

