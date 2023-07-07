نهائي أمم افريقيا .. تعليمات خاصة من ميكالي للاعبين قبل مواجهة المغرب

طلب البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الاوليمبي لكرة القدم، من اللاعبين عقب مران اليوم، اغلاق هواتفهم المحمولة والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، حتي الانتهاء من مباراة الغد أمام المغرب في نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

يأتي ذلك تجنبا لتشتيت الانتباه الخاص باللاعبين خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي هي العامل الأول في تشتيت الانتباه والخروج عن التركيز.

أكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة الغد أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.

كان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.