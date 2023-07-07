البنك الدولي يقترح إعفاء الدول النامية من الديون لمواجهة التحديات الاقتصادية

أطلقت مجموعة البنك الدولي، دليلا بشأن الإجراءات الخاصة لمواجهة الأزمات العالمية بالنسبة للدول النامية والأكثر تضررا من الأحداث الراهنة.

ذكرت مجموعة البنك، في تقرير صادر عنها، أن التوقف عن سداد الديون وإعادة توجيه التمويل والربط بين الاستعداد لمواجهة الأزمات والتمويل وتدعيم مشروعات التنمية بالتنسيق مع القطاع الخاص، تعد أبرز الحلول للتعافي من الأزمات الراهنة.

أضافت أن هناك مستهدفات لإيجاد مجتمع عالمي خال من الفقر وصالح للعيش الكريم من خلال عرض التجارب والخبرات وبناء القدرات على الصمود والتأمين ضد المخاطر.

بحسب مجموعة البنك فإن البلدان تستطيع وقف سداد مديوناتها كي تتمكن من التركيز علي الأولويات دون قلق بشأن تفاقم فاتورة الدين العام وتلبية الاحتياجات الملحة لشعوبها بدلا من التركيز علي سداد القروض.

