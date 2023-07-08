تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم السبت 8 يوليو 2023.
القاهرة
الفجْر: 3:16 am الشروق: 5:00 am الظُّهْر: 12:00 pm العَصر: 3:36 pm المَغرب: 7:00 pm العِشاء: 8:32 pm
الإسكندرية
الفجْر: 3:16 am الشروق: 5:03 am الظُّهْر: 12:06 pm العَصر: 3:44 pm المَغرب: 7:08 pm العِشاء: 8:42 pm
أسيوط
الفجْر: 3:28 am الشروق: 5:08 am الظُّهْر: 12:02 pm العَصر: 3:31 pm المَغرب: 6:55 pm العِشاء: 8:24 pm
أسوان
الفجْر: 4:07 am الشروق: 5:43 am الظُّهْر: 12:29 pm العَصر: 3:50 pm المَغرب: 7:16 pm العِشاء: 8:41 pm
بني سويف
الفجْر: 3:20 am الشروق: 5:03 am الظُّهْر: 12:01 pm العَصر: 3:34 pm المَغرب: 6:58 pm العِشاء: 8:29 pm
إسماعيلية
الفجْر: 3:09 am الشروق: 4:55 am الظُّهْر: 11:56 am العَصر: 3:33 pm المَغرب: 6:57 pm العِشاء: 8:30 pm
شرم الشيخ
الفجْر: 3:12 am الشروق: 4:53 am الظُّهْر: 11:48 am العَصر: 3:18 pm المَغرب: 6:43 pm العِشاء: 8:12 pm
سوهاج
الفجْر: 3:28 am الشروق: 5:06 am الظُّهْر: 11:58 am العَصر: 3:25 pm المَغرب: 6:50 pm العِشاء: 8:17 pm
السويس
الفجْر: 3:11 am الشروق: 4:55 am الظُّهْر: 11:55 am العَصر: 3:31 pm المَغرب: 6:54 pm العِشاء: 8:26 pm
المنصورة
الفجْر: 3:11 am الشروق: 4:57 am الظُّهْر: 12:00 pm العَصر: 3:38 pm المَغرب: 7:02 pm العِشاء: 8:35 pm
طنطا
الفجْر: 3:14 am الشروق: 5:00 am الظُّهْر: 12:01 pm العَصر: 3:39 pm المَغرب: 7:02 pm العِشاء: 8:36 pm
قنا
الفجْر: 3:25 am الشروق: 5:03 am الظُّهْر: 11:54 am العَصر: 3:20 pm المَغرب: 6:45 pm العِشاء: 8:12 pm