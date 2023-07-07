مسئولون أتراك وسويديون يجتمعون بسبب مخاوف الانضمام إلى «الناتو»

وصل مسئولون كبار من السويد وتركيا إلى مقر حلف شمال الأطلسي الخميس، لفحص اعتراضات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على انضمام الدولة الاسكندنافية إلى التحالف العسكري ومعرفة ما يمكن فعله أكثر، إن وجد، لكسر الجمود.

وبحسب وكالة "أسوشيتدبرس" يقود الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ المحادثات التي ستشارك فيها وزراء خارجية الدول ورؤساء المخابرات ومستشاري الأمن القومي. وخطط كبار المسئولين من فنلندا، التي انضمت إلى الناتو في أبريل بعد معالجة مخاوف تركيا، للمشاركة.

وسينضم إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الاجتماعات كبير مستشاري أردوغان عاكف كاجاتاي كيليتش ونائب وزير الخارجية بوراك أككبار ورئيس المخابرات إبراهيم كالين ، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

ومع دخول المسئولين مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، انشغل العمال داخل منطقة مشدودة حيث ترفرف الأعلام الوطنية للدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها ٣١ دولة وتأمل السويد في رفع علمها بمجرد أن تصدق تركيا والمجر على عضوية الدولة الاسكندنافية.

وخوفًا على أمنهما، أنهت السويد وفنلندا المجاورة سياستهما طويلة الأمد المتمثلة في عدم الانحياز العسكري بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير ٢٠٢٢ وتقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو ، بحسب "أسوشيتدبرس".

واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس وزراء السويد في البيت الأبيض يوم الأربعاء في عرض للتضامن قبل قمة التحالف التي تستمر يومين وتبدأ يوم الثلاثاء في ليتوانيا.

فقط تركيا والمجر هما اللذان أخرتا عضوية السويد، وقال الحلفاء الـ ٢٩ الآخرون، ستولتنبرغ والسويد، إن البلاد فعلت ما يكفي لتلبية مطالب تركيا. غيرت السويد قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب ورفعت حظر الأسلحة المفروض على تركيا ، من بين تنازلات أخرى.

لكن تركيا تتهم السويد بأنها متساهلة للغاية مع الجماعات التي تقول أنقرة إنها تشكل تهديدًا أمنيًا ، بما في ذلك الجماعات الكردية المتشددة والأشخاص المرتبطين بمحاولة الانقلاب عام ٢٠١٦. يتطلب الناتو الموافقة بالإجماع من جميع الأعضاء الـ ٣١ لتوسيعه.

وتخلت كل من السويد وفنلندا عن حيادهما المستمر منذ عقود، وتقدمتا بطلبات للانضمام لناتو، العام الماضي بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وعمدت تركيا إلى تأجيل التصديق بالموافقة على انضمام السويد للتحالف، متهمة البلاد بالتعامل بتراخ بالغ مع جماعات تعتبرها أنقرة مصدر تهديد لأمنها، بما في ذلك المسلحين الأكراد وأعضاء شبكة تنحي عليها أنقرة باللائمة في محاولة الانقلاب الفاشلة عام ٢٠١٦.

وثارت ثائرة أنقرة أيضا جراء سلسلة مظاهرات شهدتها السويد ونظمها أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور، فضلا عن احتجاجات وقائع حرق المصحف، والتي كانت أحدثها الأسبوع الماضي وأدانتها تركيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن المشاركين في محادثات الخميس سيراجعون الخطوات التي اتخذتها فنلندا والسويد، خاصة في سياق مكافحة الإرهاب، منذ الاجتماع الأخير الذي عقد في أنقرة في ١٤ يونيو.

وفي تطور جديد قبل الاجتماع مباشرة ، أدين رجل تركي بمحاولة ابتزاز مشدد وحيازة أسلحة ومحاولة تمويل الإرهاب، قائلا إنه كان يتصرف نيابة عن حزب العمال الكردستاني المحظور.

وحكمت محكمة منطقة ستوكهولم على يحيى جونكور بالسجن لمدة ٤ سنوات ونصف السنة على الجرائم، وبعد ذلك سيتم طرده من السويد ومنع من العودة. قال القاضي مانز ويغن إن هذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة سويدية على شخص بتهمة تمويل الإرهاب للحزب.

وشن حزب العمال الكردستاني، المعروف أيضًا باسم حزب العمال الكردستاني، تمردا في جنوب شرق تركيا منذ عام ١٩٨٤، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. من غير الواضح ما إذا كان إجراء المحكمة السويدية سيكون له أي تأثير على تفكير أردوغان.

المجر أيضا تمسكت بالموافقة على ترشيح السويد لكنها لم تعلن بشكل واضح علنا ما هي مخاوفها. يتوقع مسئولو الناتو أن تحذو المجر حذوها بمجرد أن ترفع تركيا اعتراضاتها.

وفي قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إنه تحدث مرتين إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان و "في المرتين أكد أن المجر لن تتأخر".

وأثارت احتجاجات حرق القرآن ، والتي فاق عدد وسائل الإعلام فيها عدد المشاركين بشكل كبير، خارج مسجد في ستوكهولم التوترات. سمحت الشرطة بالاحتجاج، بدعوى حرية التعبير، بعد أن ألغت محكمة حظراً على حرق مماثل للمصحف الإسلامي.

وانتقد أردوغان السويد الأسبوع الماضي لسماحها بالاحتجاج. وندد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، بما أسماه "هجومًا شريرًا على قيمنا المقدسة نُفِّذ باسم ما يسمى بـ"حرية التعبير".

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن أكتورك قوله: "حادثة حرق القرآن التي وقعت في اليوم الأول من إجازة عيد الأضحى هي مؤشر على مدى مبررنا لتحفظاتنا (عن السويد)".

ومن غير الواضح بالضبط ما الذي تريده تركيا أكثر ، لكن اجتماع الخميس مصمم لتجسيد ذلك. انتقد أردوغان السويد أثناء حملته الانتخابية في مايو، وكان مسئولو الناتو يتوقعون منه التراجع بعد إعادة انتخابه.

ويسعى أردوغان أيضًا للحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-١٦ مطورة من الولايات المتحدة، لكن بايدن اقترح الموافقة على عضوية السويد أولاً.

ويشترط حلف شمال الأطلسي الموافقة بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء الحاليين للتوسع.

وكان الناتو يأمل في حل المشكلة قبل قمته يومي ١١ و ١٢ يوليو في ليتوانيا، وسيكون دخول السويد لحظة قوية رمزياً وأحدث مؤشر على أن الحرب الروسية تدفع الدول للانضمام إلى التحالف، ولكن خفت تلك الآمال.

