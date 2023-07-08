قرار يقوض التحديات الديمقراطية.. خفض المقاعد بالمجالس المنتخبة في هونج كونج.. هل يؤدي إلى تراجع المشاركة السياسية؟

أغلقت هونج كونج المزيد من التحديات الديمقراطية؛ بعدما أقر المشرعون في هونج كونج يوم الخميس الماضي، تعديل قانون يقضي بإلغاء معظم المقاعد المنتخبة بشكل مباشر في مجالس المقاطعات المحلية، وهي آخر الهيئات التمثيلية السياسية الرئيسية التي اختارها الجمهور.



وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن التغييرات الجديدة تشمل خفض نسبة المقاعد المنتخبة بشكل مباشر في المنظمة على مستوى البلديات من حوالي ٩٠٪ حاليًا إلى حوالي ٢٠٪ فقط؛ وهو أقل من المستوى عندما تم إنشاء هذه الهيئات لأول مرة في الثمانينيات، عندما كانت هونغ كونغ تحكمها بريطانيا.

وسيتم شغل المقاعد المتبقية البالغ عددها ٤٧٠ من قبل أعضاء معينين من قبل الرئيس التنفيذي ورؤساء اللجان الريفية وآخرين يتم انتخابهم من قبل اللجان المحلية المليئة بالشخصيات المؤيدة للمؤسسة.

كما سيتم فحص جميع أعضاء المجالس الجدد من قبل لجنة للتأكد من أن "الوطنيين" يديرون هونغ كونغ، سيتم تقديم آلية لمراقبة الأداء من أجل "معاقبة سوء سلوك" أعضاء المجلس.



الإصلاح الانتخابي وسيطرة بكين

ويعكس الإصلاح الانتخابي سيطرة بكين المتزايدة على هونغ كونغ بعد شهور من الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في عام ٢٠١٩.



ففي عام ٢٠٢١، عدلت هونغ كونغ قوانينها الانتخابية للهيئة التشريعية، مما قلل بشكل كبير من قدرة الجمهور على التصويت وزيادة عدد المشرعين المؤيدين لبكين. اتخاذ القرارات الخاصة بالمدينة.

وقال محللون: "إن التعديلات الأخيرة ستهمش المشاركة العامة في شئون المدينة، محذرين من أن الحكومة قد تفقد المزيد من الدعم الشعبي".



وفي الماضي، اجتذبت انتخابات مقاعد مجالس المقاطعات في المدينة عادةً القليل من الاهتمام الدولي حيث كان أعضاء المجالس يتعاملون بشكل أساسي مع المسائل البلدية، مثل تنظيم مشاريع البناء والتأكد من أن المرافق العامة في حالة جيدة.



لكن المجالس، أخذت أهمية بعد أن حقق المعسكر المؤيد للديمقراطية في المدينة فوزا ساحقا في الاستطلاع الأخير في ذروة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام ٢٠١٩. ثم أشاد المعسكر بمكاسبه القوية في السباق ووصفها بأنها "انتصار" للحزب. شعب هونغ كونغ.

وأضافت الوكالة الأمريكية أن العديد من أعضاء مجالس المقاطعات المؤيدين للديمقراطية في عام ٢٠٢١ بعد أن قدمت السلطات قسمًا يطالبهم بالولاء للمدينة. جاءت استقالاتهم الجماعية في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن أعضاء المجالس قد يضطرون إلى سداد أجورهم إذا تم استبعادهم لاحقًا من مناصبهم، وهو ما لم تؤكده الحكومة أو تنفيه في ذلك الوقت.

حملة قمع لمؤيدي الديمقراطية

واعتبر النقاد هذا المطلب جزءًا من حملة قمع أوسع للحركة المؤيدة للديمقراطية بعد سن قانون الأمن القومي الشامل في عام ٢٠٢٠.

وقالت الحكومة إن الاستقالات وحالات عدم الأهلية الأخرى تركت نحو ثلث أعضاء المجالس الـ ٤٧٩ يعملون.

وتم تمرير مشروع القانون يوم الخميس بالإجماع من قبل الهيئة التشريعية في المدينة، حيث إن معظم المشرعين مؤيدون لبكين إلى حد كبير.

وأعرب العديد من المشرعين، بما في ذلك ريجينا إيب العضو البارز في المجلس التنفيذي، مجلس الوزراء في هونغ كونغ، عن رفضهم لأداء بعض أعضاء المجالس المؤيدة للديمقراطية المنتخبين في عام ٢٠١٩.

تدهور مجالس المقاطعات

وقال إيب: "أصبحت المجالس راديكالية بشكل متزايد وتحولت إلى مقاومة كبيرة للغاية تعرقل عمل الحكومة والعديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين معيشة الناس".

لكن جون بيرنز، الأستاذ الفخري للسياسة والإدارة العامة بجامعة هونج كونج، قال: "إن التخفيض الكبير في عدد المقاعد المنتخبة بشكل مباشر سيقوض الطريقة القانونية والشرعية للناس للتواصل مع السلطة".

وقال: "لم تكن هونغ كونغ دولة ديمقراطية في يوم من الأيام". ومع ذلك، فإن التغييرات تؤدي إلى تراجع المشاركة السياسية، مما قد يقوض دعم سكان هونغ كونغ للحكومة.

كما أكد كينيث تشان، الأستاذ في قسم الدراسات الحكومية والدولية بجامعة هونغ كونغ المعمدانية، أن الإصلاح يهدف إلى تعيين ممثلين موالين للحكومة من خلال أساليب خاضعة للرقابة الشديدة.

ورأى تشان: "من المتوقع أن تتدهور مجالس المقاطعات إلى غرف صدى للإدارة، ولن تعد بمثابة منصة رئيسية للإصلاحات الديمقراطية على المستوى الشعبي".

