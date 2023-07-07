وزير خارجية الجزائر يصل إلى إيران في زيارة رسمية لتعزيز التنسيق السياسي بين البلدين

الجمعة 07/يوليو/2023 - 08:36 م

وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مساء اليوم الجمعة، إلى طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة عمل رسمية، بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن هذه الزيارة تندرج في إطار تجسيد توجيهات قائدي البلدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اللذين تحدوهما إرادة مشتركة وعزيمة متبادلة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-الإيرانية وترسيخ تقاليد التشاور البيني والتنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبحسب البيان، من المنتظر أن يجري الوزير الجزائري أحمد عطاف، خلال هذه الزيارة، محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وأن يتم استقباله من قبل السلطات العليا الإيرانية.