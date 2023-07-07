المفوضية الأوروبية ترحب بإصدار لائحة دعم إنتاج الذخيرة الأوروبية بميزانية 500 مليون يورو

رحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي الذي توصل إليه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بشأن لائحة دعم إنتاج الذخيرة بميزانية قدرها 500 مليون يورو.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، أن لائحة دعم إنتاج الذخيرة ستضمن أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من زيادة قدرته الإنتاجية بكفاءة من الذخائر والصواريخ.

وبفضل اللائحة، ستتمكن صناعة الدفاع في الاتحاد من إنتاج المزيد من الذخيرة وبشكل أسرع لأن اللائحة المقترحة ستدعم التعزيز الصناعي عبر سلاسل التوريد للذخيرة والصواريخ في الاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن اللائحة تعد ردًا مباشرًا على دعوة المجلس الأوروبي في مارس لتسليم الذخيرة بشكل عاجل إلى أوكرانيا ولمساعدة الدول الأعضاء على إعادة ملء مخزوناتها من خلال إدخال تدابير هادفة، مضيفًا أنه سيتم تقديم دعم مالي يصل إلى 500 مليون يورو في شكل منح لأنواع مختلفة من الإجراءات مما يساهم في جهود صناعة الدفاع الأوروبية لزيادة قدراتها الإنتاجية ومعالجة التحديات فعلى سبيل المثال، يمكن أن تدعم اللائحة توسيع أو تحديث الخطوط الحالية وإنشاء خطوط جديدة وخطط لإعادة استخدام الذخيرة القديمة وغيرها من الأمور.

وتتوقع اللائحة أيضًا، بحسب البيان، أن ما يصل إلى 50 مليون يورو سيكون بمثابة ضمان لإنشاء صندوق "Ram-up"، وتقديم الدعم المالي في شكل قروض وتسهيل الوصول إلى التمويل لصناعة الدفاع الأوروبية المشاركة في إنتاج الذخيرة والصواريخ.