وزير الرياضة يوجه رسائل دعم للمنتخب الأوليمبي قبل لقاء المغرب

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة دعم إلى منتخب مصر الأولمبي والجهاز الفني قبيل النهائي القاري المرتقب غداً مع المنتخب المغربي.

وأكد وزير الرياضة علي دعم الدولة المصرية لأبناء المنتخب في مباراتهم غداً والعودة بكأس أفريقيا للمنتخبات تحت 23 سنة بعد تحقيق الهدف الأول من المشاركة فى بطولة افريقيا التي تستضيفها المغرب حاليا وهو التأهل الي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأشار إلى ضرورة ضبط النفس، خلال اللقاء مع الاشقاء المغاربة بعد ضمان المنتخبين الصعود الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

ووجه وزير الشباب الشكر والتقدير للجهاز الفني والإداري للمنتخب علي التنسيق الدائم مع الوزارة والاتحاد لتذليل كافة العقبات.

من جانبه قال البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم أن مواجهة المغرب في نهائي أفريقيا، غدًا السبت، لن تكون سهلة والمنافسة قوية، ولكننا نتطلع للفوز والتتويج بالبطولة ونمتلك جيلاً واعدًا وقادرًا على تحقيق حلم الجمهور المصري والتتويج بالبطولة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي حضره مع ميكالي كل من: تياجو المدرب العام، وإبراهيم عادل نجم المنتخب، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي للمنتخب وخالد سرحان المترجم.