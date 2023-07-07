وكيل تعليم الوادي الجديد يهنيء طالبات موط الزراعية أوائل الدبلومات

هنأ سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ بتصدر قطاع تعليم المحافظة الجمهورية بنتائج الدبلومات الفنية.

واعرب عطية عن أصدق التهانى لطالبات مدرسة موط الثانوية الزراعية بالداخلة بحصاد مراكز مشرفة على مستوى الجمهورية بشهادة دبلوم المدارس الزراعية للمناهج القائمة على منظومة الجدارات.



ووجه وكيل تعليم الوادي الشكر والتقدير للتعليم الزراعى والعاملين بالمدرسة وأسر الطالبات لدعمهن للحصول على تلك المراكز المتميزة، متمنيا لها وجميع طلاب المحافظة التوفيق والتفوق الدائم.