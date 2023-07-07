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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم الوادي الجديد يهنيء طالبات موط الزراعية أوائل الدبلومات

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد
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هنأ سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد،  اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ بتصدر قطاع تعليم المحافظة الجمهورية بنتائج الدبلومات الفنية.

واعرب عطية عن أصدق  التهانى  لطالبات مدرسة موط الثانوية الزراعية بالداخلة بحصاد مراكز مشرفة على مستوى الجمهورية بشهادة دبلوم المدارس الزراعية للمناهج القائمة على منظومة الجدارات.

ووجه وكيل تعليم الوادي الشكر والتقدير للتعليم الزراعى والعاملين بالمدرسة  وأسر الطالبات لدعمهن  للحصول على تلك  المراكز  المتميزة، متمنيا لها وجميع طلاب المحافظة التوفيق والتفوق الدائم.

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