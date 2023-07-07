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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التحفظ على 65 كيلو لحوم فاسدة في حملة تموينية بدمياط

لحوم
لحوم
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تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتائج الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطري و إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية بمدن دمياط و عزبة البرج ورأس البر وميت أبو غالب.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار اسطوانات الغاز و السلع ومخالفة الاشتراطات الصحية وتعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء وورق مطبوعات محظور تداولها ، وكذلك عدم الإعلان عن مخازن تابعة لمحال وأيضًا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة،  إلى جانب التحفظ  على ٣٥ كجم قطع لحوم و ٣٠ كجم لحم مفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و تحرر عن ذلك ١٦٦ محضر .

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢٣ ، الذى بدأ إبريل الماضى ويستمر حتى أغسطس المقبل ، حيث تلقت تقريرًا أشار إلى وصول الكمية الموردة بالشون حتى الأمس إلى ٦٠٣٥٣ طن و١٤٤ كجم ، وتجاوز نسبة المستهدف لهذا العام بما يعادل ١٢٩.٧٨ % .

يشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد قبل بدء الموسم وتنفيذ كافة التجهيزات لاستقبال كميات القمح الموردة من المزارعين،  حيث بلغت المساحة المزروعة من القمح ٣١٠٠٢ فدان ، ووجهت  الدكتورة منال عوض  تعليماتها إلى مديريتى الزراعة والتموين بالمتابعة الدورية لتلك المنظومة والتيسير على المزارعين خلال عملية التوريد والتأكد من سلامة التخزين .

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