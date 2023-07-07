التحفظ على 65 كيلو لحوم فاسدة في حملة تموينية بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتائج الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطري و إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية بمدن دمياط و عزبة البرج ورأس البر وميت أبو غالب.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار اسطوانات الغاز و السلع ومخالفة الاشتراطات الصحية وتعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء وورق مطبوعات محظور تداولها ، وكذلك عدم الإعلان عن مخازن تابعة لمحال وأيضًا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، إلى جانب التحفظ على ٣٥ كجم قطع لحوم و ٣٠ كجم لحم مفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و تحرر عن ذلك ١٦٦ محضر .

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢٣ ، الذى بدأ إبريل الماضى ويستمر حتى أغسطس المقبل ، حيث تلقت تقريرًا أشار إلى وصول الكمية الموردة بالشون حتى الأمس إلى ٦٠٣٥٣ طن و١٤٤ كجم ، وتجاوز نسبة المستهدف لهذا العام بما يعادل ١٢٩.٧٨ % .

يشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد قبل بدء الموسم وتنفيذ كافة التجهيزات لاستقبال كميات القمح الموردة من المزارعين، حيث بلغت المساحة المزروعة من القمح ٣١٠٠٢ فدان ، ووجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها إلى مديريتى الزراعة والتموين بالمتابعة الدورية لتلك المنظومة والتيسير على المزارعين خلال عملية التوريد والتأكد من سلامة التخزين .