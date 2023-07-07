الذكاء الاصطناعي.. شيرين عبدالوهاب وإليسا تغنيان بالتركي

في أحداث جديدة وجدال عن نجوم الغناء وتداخل تقنيات الذكاء الاصطناعي ، حيث شارك أحدث حلقة مقطع فيديو جديد للنجمتين شيرين عبدالوهاب واللبنانية إليسا وهما تغنيان إحدى الأغاني التركية.



وظهرت فيه النجمتان معا وهما تغنيان أغنية تركية، علي حساب على تويتر بمقطع فيديو ، وسط جدال كبيروانتقادات قائمة من قبل النجوم العرب والغرب ، لاقتحام الذكاء الاصطناعي قطاع الموسيقى والفن بشكل عام.



وظهر مجددا شبح استنساخ الأصوات بـ الذكاء الاصطناعي الفنانين العرب بصورة سريعة، فقبل شيرين وإليسا، ظهر عدد كبير من النجوم في ديو أو تريو معا في هذا المسلسل المثير للجدل الذي يحمل عنوان "الديو الاصطناعي"، مثل أمير عيد وحمزة نمرة معا في ديو غنائي لموشح أندلسي، وحسين الجسمي وشيرين عبدالوهاب، وتريو الجسمي مع المغنية البريطانية دوا ليبا والنجم الأمريكي كانييه ويست، وهما يغنيان مع الفنان الإماراتي أغنية "أهواك للموت".



وتغني غناء إليسا لأغنية "اديني فرصة" لآمال ماهر، وأصالة وهي تغني "أسعد واحدة" و"حالة حب" لإليسا، كما تم تجربة صوت أصالة باللغة الإنجليزية وهي تغني "Diamonds" لريهانا، ومن قبلها شارك البعض فيديو لأريانا غراندي وهي تغني أغنية "الأماكن" لمحمد عبده، وليس ببعيد أن يغني الأخير أغنية لأريانا أيضاً.



ومن ناحية أخري أكدت الاكاديمية الوطنية لتسجيل العلوم والفنون والعلوم عن أي أعمال فنية أو موسيقية ألفها الذكاء الاصطناعي وليست من أعمل البشر ، والتي تمنح جوائز غرامي الموسيقية، لن تحظى بأي تأهل أو ترشيح لأي فئة من الجوائز، وذلك للحد من استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع الفني، مضيفا إلى أن بعض الموسيقى التي تم تأليفها بمساعدة الذكاء الاصطناعي، قد تتأهل في بعض الفئات.