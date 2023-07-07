المدير الفني للمنتخب الأوليمبي: نهائي أفريقيا "تحت 23 عامًا" صعب.. وهدفنا التتويج

قال البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم أن مواجهة المغرب في نهائي أفريقيا، غدًا السبت، لن تكون سهلة والمنافسة قوية، ولكننا نتطلع للفوز والتتويج بالبطولة ونمتلك جيلاً واعدًا وقادرًا على تحقيق حلم الجمهور المصري والتتويج بالبطولة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي حضره مع ميكالي كل من: تياجو المدرب العام، وإبراهيم عادل نجم المنتخب، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي للمنتخب وخالد سرحان المترجم.

وتابع ميكالي قائلاً: "سعيد بالتواجد بينكم، أهنئ دولة المغرب حكومة وشعبًا على التنظيم الرائع والحفاوة البالغة بنا، من أول يوم والشعب يستقبلنا بحرارة، مبروك تواجد مصر والمغرب في النهائي وصعودنا معًا إلى أولمبياد باريس، نعلم أننا بصدد مباراة صعبة جدًا في النهائي، وندرك قيمة المواهب المغربية، ولكنني أتمنى وأتطلع أن نعود بالكأس إلى القاهرة".

وأضاف: "أتوقع مباراة كبيرة غدًا، تكون أشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب، متفاجئ جدًا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدًا هنا في المغرب وهذا شئ رائع، كل الاحترام للمغرب".