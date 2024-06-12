تحرير 17 محضرا تموينيا في حملة مكثفة بملوي

اجرى تاج جلال ابوسداح رئيس مركز ومدينة ملوى ، جولة تفقدية اليوم الأربعاء بمدينة ملوى، للتأكد من توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بالأسواق والبيع بأسعار مناسبة استعدادا لأستقبال عيد الاضحى المبارك، وشملت الجولة، تفقد عدد من المحال التجارية والاسواق ومحال الدواجن بأحياء مدينة ملوى تم خلالها تحرير 17 محضرا تموينيا



شملت الجولة، تفقد عدد من المحال التجارية والاسواق ومحال الدواجن والجزارة بأحياء مدينة ملوى،للأطمئنان علي توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وانتظام حركة البيع والشراء، وتوافر السلع التي تلبي احتياجات المواطنين وأطلع على قوائم الأسعار للتأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح ومعلن وبخاصة السلع الاستراتيجية .

واسفرت الجولة عن تحرير عدد( 17 ) محضر جاءت كالتالي( ( 4 ) مخالفة عدم الإعلان عن اسعار سلع غذائية _ ( 10) محضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية لعمال بمحلات جزارة ومحلات بيع فراخ ومطاعم _ ( 3 ) محضرحيازة وعرض لحوم مجمدة وكبدة مجمدة ولحمة مفرومة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات) و تم التحفظ على المضبوطات وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وشدد " تــاج "، على التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مع استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسعار وبخاصة السلع الاستراتيجية

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بالمتابعة المستمرة على الاسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين .

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