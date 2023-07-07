هالة صدقى: النهاردة الشهيد المنسى.. عمره ما هيتنسي"

شاركت الفنانة هالة صدقى فى إحياء ذكرى الشهيد أحمد منسى، والذى استشهد في مثل هذا اليوم ٧ يوليو، فى إحدى العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب الغادر.

ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لأبنائها مع رجال القوات المسلحة المصرية.

وعلقت على الصورة "النهارده ذكرى المنسى إللى عمره ما هيتنسى، ولادى صمموا يتصوروا مع أبطالنا علشان يفتخروا بيها بعد ما سمعوا الكثير من قصص وبطولات، ألف تحيه ورحمه على كل أبطالنا، وألف رحمه عليك يا منسى".

تم تقديم الجزء الأول من مسلسل الاختيار يتناول قصة بطولة الشهيد الراحل أحمد منسى قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة، وشارك فى المسلسل كوكبة من نجوم الفن، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، والإخراج بيتر ميمى.

يذكر أن الفنانة هاله صدقى شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، مى كساب، إيمان العاصى، زينه، والإخراج محمد سامى.