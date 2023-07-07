تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الجمعة 07/يوليو/2023 - 03:24 م

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 300 شاحنة و85 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 230 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 500 طن بضائع، 70 شاحنة و10 سيارة.

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة الحرية٢ فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و210 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وايلة، ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينتين درة جدة وTrammo Marycam، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3700 راكب بموانيها.