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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط مخبز باع 7 شكائر دقيق للسوق السوداء بشرم الشيخ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء،  حملة بمدينة شرم الشيخ أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدي تصرف في 7 شكاير دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% وزن الشيكارة 50 كيلو جرام من رصيده الموجود لديه بالمخبز.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز"، إنه بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وكذا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على المخابز والمحلات والأسواق والمطاعم لطبيعة جنوب سيناء بأنها أحد أهم المقاصد السياحية بمصر، وجهنا حملة موسعة بمدينة شرم الشيخ، أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدي تصرف في 7 شكاير دقيق بلدي مدعم 87.5% وزن الشيكارة 50 كيلو جرام من رصيده الموجود لديه بالمخبز، عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ضبط أحد المخابز البلدي شرم الشيخ - مديرية التموين والتجارة الداخلية جنوب سيناء تصرف في 7 شكاير دقيق بلدي مدعم