"التموين": نسبة صرف المقررات وصلت لــ 25 % عن شهر يوليو الجاري

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لأصحاب بطاقات، حيث وصل معدلات الصرف حتي الان 25% من مقررات شهر يوليو الجاري.

كما تقوم الوزارة بضخ كميات كبيرة من السلع فى المنافذ التابعة منها: المجمعات الاستهلاكية وجمعيتي والبدالين التموينيين.

كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وطرحت الوزارة 32 سلعة متنوعة ضمن منظومة الدعم، لصرفها ضمن مقررات شهر يوليو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.