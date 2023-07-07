حل لغز سرقة حقيبة معبأة بالأموال والعملات الأجنبية من داخل سيارة بالمعادى

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى حل لغز سرقة حقيبة معبأة بالعملات الأجنبية من داخل سيارة بمنطقة المعادى وتم ضبط المتهمين.

تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وقرر بتضرره من آخر لقيامه بالإستيلاء منه على حقيبة بداخلها (مبلغ مالى عملات أجنبية) من داخل السيارة الخاصة به حال قيام المشكو فى حقة بمعاينة السيارة للشراء.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهدافه وأمكن ضبط.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأضاف بسابقة تعرفه على المجنى عليه والإتفاق معه على التقابل بدائرة القسم لتغيير المبلغ المالى الخاص بالمجنى عليه وفور وصوله قام بمغافلته والإستيلاء منه على المبلغ المالى، وأضاف بإستبدال المبلغ المالى إلى العملة المحلية من (مالك محل- مقيم بمحافظة الجيزة) وقيامه بتسليم جزء من متحصلات الواقعة لشقيقه وإنفاقه باق المبلغ على مديونياته ومتطلباته الشخصية، حيث أمكن ضبط شقيقه وبحوزته (جزء من المبلغ المالى) وأقر بعلمه بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة.

كما تم إستهداف وضبط مالك المحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية (عملات أجنبية)، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الواقعة المشار إليها و من متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

