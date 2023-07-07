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الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

أجندة قصور الثقافة خلال أسبوع.. تعرف عليها

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
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تشهد فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظات خلال الأسبوع، عددا متنوعا من البرامج المقدمة للرواد، منها فعاليات مقدمة احتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو، والعام الهجري الجديد، وتأميم قناة السويس، وأخرى توعوية تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للسكان، وورشا مجانية في الكتابة الأدبية والرسم والموسيقى، بالإضافة إلى العروض الفنية والمسرحية.

كما تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من معارض الفن التشكيلي، وأنشطة أندية الأدب ومناقشة الأعمال الأدبية وعددا من القضايا منها تحولات الأدب بعد ٣٠ يونيو، وغيرها من الفعاليات، ونقدم برنامج قصور الثقافة خلال اسبوع الذي سيكون كالتالي: 

لهيئة العامة لقصور الثقافة معارض الفن التشكيلي الفن التشكيلي اندية الادب تحولات الأدب بعد ٣٠ يونيو