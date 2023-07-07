المنتخب الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بنهائي أفريقيا تحت 23 سنة

يختتم منتخب مصر الأولمبي، اليوم الجمعة، استعداداته للمباراة المرتقبة أمام نظيره المنتخب المغربي، في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، المقامة حاليا في المغرب والمؤهلة لـأولمبياد باريس 2024.



ومن المقرر، أن يخوض المنتخب الأولمبي مرانا خفيفا مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة مديره الفني روجيرو ميكالي، على ملعب مولاي عبدالله الذي يستضيف المباراة النهائية بالعاصمة المغربية الرباط.



وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024، بعد فوزه على نظيره منتخب غينيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب طنجة في المغرب، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.



ويواجه المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي نظيره منتخب المغرب الأولمبي في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة غدا السبت الموافق 8 من يوليو الجاري.



ويلتقي المنتخب الأولمبي المصري نظيره المنتخب المغربي في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة غدا السبت، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.



وتنقل مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره المغربي على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على قناة HD 4.