قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، في محاولة تبرير نفسه حول التقدم البطيء للهجوم المضاد، إن القوات الروسية لم تحرر أرتيوموفسك (باخموت) على الفور، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وذكر بودانوف، في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن "الهجوم المضاد مستمر. بشكل عام، دعنا نقول فقط، إنه مستمر.. أريد أن أذكركم بقصة تحرير أرتيوموفسك الشهيرة. لقد كان الجيش الروسي يهاجم لأكثر من عشرة أشهر.. لدينا مهمة أكبر بقليل من أرتيموفسك ولدينا وقت أقل بقليل من عشرة أشهر".

وأفادت وسائل إعلام مختلفة، نقلا عن جنود أوكرانيين، بأن قوات كييف فوجئت بتكتيكات اتبعها الجيش الروسي ولم تتوقعها في هجومها المضاد، ما أدى إلى تعثرها وتكبدها خسائر فادحة في أيام تحرير أرتيوموفسك.