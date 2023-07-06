العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري بالأقصر

عثر أهالي قرية المريس جنوب غرب الأقصر، على جثة شاب مصاب بطلق ناري نافذ في الصدر، بالوحدة الصحية بالقرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الأقصر من مباحث مركز شرطة أرمنت، بالعثور على جثة لشاب بالوحدة الصحية في قرية المريس التابعة لمركز أرمنت جنوب غرب مدينة الأقصر.

انتقل على الفور، ضباط مباحث مركز شرطة أرمنت، وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمود فاضل بسطاوي" 30 سنة، مصاب بطلق ناري نافذ بالصدر.

تم إيداع جثة الشاب مشرحة مستشفى القرنة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من التحقيقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة لتحديد ومعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة.

وتعد هذه الجثة هي الثانية التي يتم العثور عليها اليوم الخميس، حيث عثر أهالي مدينة إسنا جنوب الأقصر، علي جثة شاب بين الزراعات على طريق النجوع بنطاق المدينة، وتبين أنها لشاب يدعى "حسين م م م" 31 سنة، عاطل ومقيم بقرية أبو مناع غرب دشنا بمحافظة قنا، وتم نقلها إلي مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا.