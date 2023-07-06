بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث على طريق مطروح إسكندرية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح، 5 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

المصابون هم:

1_ حسام جمال أحمد عوض 30 سنة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

2_ مؤمن نور الدين منصور 35 سنة، يعاني من كسر في الساق اليمني وكدمات متفرقة بالجسم.

3_ أحمد جمال فتحي 32 سنة، يعاني من كدمات متفرقة بالجسم وجرح بالكوع الأيسر.

4_ إيمان محمود محمد 44 سنة، تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

5_ أيمن ماهر محمد 27 سنة، يعاني من اشتباه كسر في القدم اليسري وكدمات بالوجه والصدر وكسر في الأسنان الأمامية واشتباه بكسر في عظم الفك.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.