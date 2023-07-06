الأمن يكشف حقيقة تداول منشور عن اعتداء شخص على طليقته بالإسكندرية

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إدعاء صاحبة الحساب مقيمة بمحافظة الإسكندرية سابقة قيام والدها بالتعدى على والدتها بالسب والضرب عقب إنفصالهما وإطلاقه للنار صوبها بواسطة سلاح نارى كان بحوزته وإحداث إصابتها ، وذلك لإرغامها على الزواج منه مرة أخرى ،كما زعمت قيامه بتحرير المحاضر الكيدية ضدها وتهديدها بالقتل .

بالفحص وسؤال الشاكية (مقيمة حالياً طرف والدتها بدائرة قسم شرطة مينا البصل) قررت بوجود خلافات أسرية سابقة بين والدها ووالدتها وأنها عانت خلال الفترة السابقة من مرض نفسى بسبب تلك الخلافات الأسرية

وأضافت بقيامها بنشر التعليق المُشار إليه لقيام والدها بغلق المحل الذى كان تحت إدارة والدتها وعدم قيامها هى ووالدتها بتحرير ثمة محاضر ضد والدها فى هذا الشأن.

كما تبين أنه بتاريخ 6/7/2017 تبلغ لقسم شرطة العطارين من (والدة الشاكية) بقيام (طليقها) المشار إليه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها مُستخدماً فى ذلك سلاح نارى ، حيث تم ضبطه والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة ، وتم الحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر نُفذ عليه من 6/7/2017 حتى 22/1/2018 وأفرج عنه بذات التاريخ .

بسؤال المشكو فى حقه قرر بوجود خلافات أسرية بينه وطليقته وأن نجلته تعانى حالياً من مرض نفسى وهو الذى يقوم برعايتها من الناحية الصحية والمالية .. وقيامهما بنشر التعليق المُشار إليه للضغط عليه من أجل عودة المحل ملكه تحت إدارة والدة الشاكية .