الجريمة والعقاب .. الحبس 3 سنوات ينتظر المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة



أحالت نيابة مصر القديمة الجزئية، متهم بالنصب على المواطنين بعد إيهامهم بقدرته على توظيفهم، والاتجار في الآثار المزيفة، إلى محكمة الجنح.

وفي وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط مسجل خطر لقيامه بالنصب على مواطن بزعم قدرته على تعيين شقيقه فى وظيفة حكومية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص بتضرره من آخر، لتحصله منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بعمله بإحدى الجهات وقدرته على تعيين شقيقته بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ المالى، واتهمه بالنصب عليه.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2 طبنجة صوت - عدد من طلقات الصوت - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض - عصا خشبية)،

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، تبين احتوائها على العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بقطع أثرية أقر باستخدامها فى النصب على عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

في ذلك السياق قال المستشار القانوني ، محمد عمر : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من قام بطرق احتيالية بالنصب بأسماء أو صفات وهمية للاستيلاء على ممتلكات الاخرين ، سواء كانت اموال أو سندات دين أومتاع منقول، إضافة إلى إيهام المواطنين، بوجود مشاريع وهمية للاستيلاء علي اموال المواطنين وذلك طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات

واضاف عمر لـ البوابة نيوز : عقب انتهاء التحقيقات تحال القضيه الي محكمة الجنايات والتي تفصل في القضيه وفي حالة ثبوت إدانة المتهم يحصل علي الحكم سالف الذكر .