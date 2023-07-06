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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسين الشحات: واجهت الشائعات قبل التجديد للأهلي بالضحك

حسين الشحات
حسين الشحات
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أعرب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، بعد المفاوضات التي جرت مع النادي ولم تستغرق وقتًا طويلًا، وأبدى تطلعه إلى الفوز بالبطولات مع الفريق في الفترة المقبلة والتتويج بالألقاب وإسعاد الجماهير.

وأكد “الشحات” أن رغبته الأولى والأخيرة كانت البقاء داخل الأهلي وتجديد عقده، وأن هذا القرار كان محسومًا بالنسبة إليه، رغم تلقيه عدة عروض في الفترة الماضية، والتي صارح بها مسئولي النادي والذين تمسكوا بوجوده مع الفريق.

وقال في حوار أجراه مع الموقع الرسمي لناديه: «تعرضت للكثير من الشائعات في الفترة الأخيرة، فهناك من أكدوا بقائي وتجديد عقدي وآخرون تحدثوا عن رحيلي، ودائمًا ما تنتابني حالة من (الضحك) عندما أرى وأشاهد وأسمع هذا الكلام، لقد أصبحت الشائعات جزءًا من حياة لاعب الكرة بشكل عام، وبصفة خاصة اعتدت على هذا الأمر ولا أعيره أي اهتمام، ودائمًا ما يكون تركيزي مع الفريق سواء في التدريبات أو المباريات».

حسين الشحات الأهلى مواسم الجماهير المفاوضات