5 نصائح للحصول على بشرة رطبة وشابة

تحرص المرأة بصفة دائمة الإعتناء بجمالها والحصول علي بشرة جميلة وشابة مهما تقدمت فى العمر، ونقدم خلال السطور القادمة طرق الحصول على بشرة شابة ونضرة.

1- مرطب زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على العديد من مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية والمفيدة لبشرتك، ويُساعد استخدامه في ترطيب الوجه وتجنب إصابة البشرة بالجفاف.

طريقة الاستخدام

ضعي طبقة رقيقة من زيت الزيتون.

ضعي الكريم المرطب الخاص بك فوقه.



2- مرطب الحليب

يمتاز الحليب بخصائصه المضادة للالتهاب، ومساعدته في ترطيب الوجه، والتخلص من الجفاف والحكة المزعجة التي قد تُصيبك في المنطقة، كما أن حمض اللاكتيك الموجود في الحليب يُساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة وترطيب الوجه.

طريقة الاستخدام

ضعي طبقة رقيقة منه على الوجه لفترة تتراوح بين 5- 7 دقائق.

تخلصي منه عن طريق استخدام قطعة نظيفة من القماش ومبللة بالماء الدافئ.



3- مرطب العسل

يُعد العسل واحد من أفضل مرطبات الوجه الغنية بمضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات، بالإضافة لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن الهامة التي تُعزز صحة البشرة.

طريقة الاستخدام

وزّعي العسل على الوجه وكافة أنحاء الجسم أيضًا.

اتركيه لمدة 10 دقائق تقريبًا قبل غسله.



4- مرطب الزبادي

من المعروف أن الزبادي يحتوي على مضادات أكسدة ومضادات الالتهاب التي تُساعد في الحفاظ على صحة الوجه، كما يحتوي على المعادن الأساسية التي تعمل على ترطيب الوجه وتخليصه من البكتيريا والجراثيم التي تُسبب جفافه.

طريقة الاستخدام:

ضعي قليل من الزبادي على الوجه.

استمري في تدليكه، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق قبل الاستحمام.



5- مرطب زيت جوز الهند

يستخدم هذا النوع من الزيت عادة في علاج جفاف البشرة وزيادة ترطيب الوجه، حيث يحتوي على مستوى عالي من الأحماض الدهنية المخصصة للترطيب.

طريقة الاستخدام

ضعي طبقة من زيت جوز الهند الدافئ على الوجه قبل النوم.

ضعي طبقة من زيت جوز الهند الدافئ على الوجه قبل النوم. اغسليه في الصباح.



نصائح هامة وسريعة لترطيب الوجه

إليكي أهم النصائح لترطيب الوجه:

تأكدي من اختيار منتج ترطيب الوجه المناسب لنوع البشرة التي تمتلكيها.

أحرصي على وضع مرطب الوجه قبل المكياج دائمًا.

تجنبي تعريض بشرتك للماء الساخن وقت طويل أثناء الاستحمام.

ضعي مرطب الوجه بعد الاستحمام دائمًا.

أشربي كمية مناسبة من الماء، حيث يعد المفتاح الأساسي لترطيب الوجه والحفاظ على نضارة البشرة.

اتبعي نظام غذائي صحي وغني بالخضروات والفواكه، فهذا سينعكس بشكل إيجابي على بشرتك ويُساعد في الحفاظ على رطوبتها.

ترطيب الوجه لن يستغرق منك الوقت الكثير إلا أن آثاره قد تُسعدك لاحقًا في الحياة وبالأخص إن قمت بمقارنة بشرتك مع الآخرين.