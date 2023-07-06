مجلس مدينة الحسنة يشكل لجنة لمتابعة تراخيص المباني

ترأس سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء محمد أحمد المغربي، لجنة استهدفت مراجعة كافة المباني بقريه بغداد، ومراجعة الرخص التى تم اصدارها حديثا بناءاً على توجيهات لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وبتعليمات المدير العام سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة.

وقد ضمت اللجنة المشكلة كل من المهندس سليمان عطالله سالمان والمهندس محمد نوار، مدير الإدارة الهندسية وعبد الحميد عصرمدير الشئون القانونية ورفعت مكاوى من الإدارة الهندسية وجمعة عيادة سكرتير قرية بغداد وجري الانتهاء من أعمال اللجنة وعمل تقرير باللازم وعرضه على محافظ شمال سيناء.

وسبق توعية المواطنين بالتسهيلات التي أعلنتها الحكومة وذلك تسهيلا على المواطنين للمضي قدمًا في تشجيعهم والتيسير لهم خوفا من وقوعهم تحت طائلة المسائلة القانونية ووفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له، مشددين على كافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك لحماية حقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم فضلًا عن تكثيف المتابعة الميدانية والتى سوف تستمر في الفترة القادمة، وتأكيدا على تعليمات المحافظ.