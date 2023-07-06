بعد تحليق 800 سائح خلال يومين.. تعليق رحلات البالون الطائر بالأقصر اليوم

قررت سلطات مطار البالون الطائر بغرب مدينة الأقصر، اليوم الخميس، تعليق وإلغاء كافة رحلات البالون ومنع تحليقه بسماء الأقصر، وذلك لسوء الأحوال الجوية المتمثلة في شدة الرياح وسرعتها واتجاهها ناحية الشرق.

يأتي ذلك بعد يومين حلقت فيهم 35 رحلة بالون في سماء الأقصر على متنهم نحو 800 سائح.

وكان أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، قد شهد أمس الأربعاء، تحليق 10 رحلات بالون أقلت على متنها أكثر من 200 سائح من حول العالم، كما تزينت السماء أول أمس بـ25 رحلة بالون طائر، أقلت على متنها 600 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والمصرية وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم.

وتشهد رحلات البالون الطائر بالأقصر، إقبالا كبيرا من السائحين الزائرين للمدينة والذين جعلوها على رأس أجندتهم السياحية في زيارة الأقصر للاستمتاع بمعالم الأقصر السياحية من السماء ورؤية اللحظات الأولى لشروق الشمس بها.

وتحتل الأقصر تصنيفا عالميا متقدما حيث تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من بين دول العالم المنظمة لهذا النوع من الرحلات، كما يعد مطار البالون الطائر بها من أكبر 10 مطارات عالمية فضلا عن تميز الأقصر في كون أجوائها مواتية لطيران البالون خلال ال12 شهرا، عكس باقي دول العالم والتي تحد الثلوج والأمطار من التشغيل بها طول العام وتكتفي على الأكثر بـ6 شهور فقط.