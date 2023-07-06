خماسي الأهلي مهددين بالغياب عن مباراة القمة

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر إراحة عدد من اللاعبين فى مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في الدوري خوفا من حصولهم على إنذار يحرمهم من المشاركة في مباراة القمة.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل، ثم يواجه الزمالك في لقاء القمة يوم الخميس 13 يوليو الجاري.

ويتواجد 5 لاعبين في صفوف الأهلي مهددون بالغياب عن مباراة القمة في حالة الحصول على إنذار في لقاء الاتحاد السكندري بسبب تراكم الإنذارات.

وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالغياب كلا من محمود عبد المنعم كهربا ومحمد هاني وأليو ديانج ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم.

وتتجه النية لدى مارسيل كولر لإراحة هؤلاء اللاعبين في مباراة الاتحاد السكندري خوفا من الحصول على إنذار يحرم الفريق من خدماتهم في مباراة الزمالك التي يحتاج الأهلي فيها للفوز لحسم لقب الدوري.

