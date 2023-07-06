الصحة: تقديم 4 ملايين خدمة طبية وعلاحية وتنظيم الأسرة ضمن «100 يوم صحة»

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، والصحة النفسية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، من إطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى أمس الأربعاء 5 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاقها، بلغت 4 ملايين و128 ألفا و910 خدمات.

وأضاف «عبد الغفار» أن إجمالي الخدمات التي قدمتها الحملة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- 78 ألفا و371 خدمة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 278 ألفًا و37 زيارة.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ24 ألفا و703 أطفال، فيما قدمت 268 ألفًا و617 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 21 ألفا و387 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و42 ألفا و317 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 10 آلاف و449 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، إلى جانب علاج 73 ألفا و859 مواطنا بقرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال «عبد الغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 87 ألفا و300 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 68 ألفا و193 مواطنا.

وتابع «عبد الغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 472 ألفا، و128 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 410 آلاف، و435 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 2 مليون و276 ألفا و130 طفلا.

واستطرد «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 7 آلاف و984 ألف خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 335 ألفًا و200 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».