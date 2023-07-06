غدا.. علي الحجار يحيي حفلا في الجامعة الأمريكية 

يستعد الفنان على الحجار لإحياء حفل غنائي غدا الجمعة، على مسرح قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بوسط البلد.



ومن المقرر أن يقدم علي الحجار خلال الحفل باقة من أعماله الشهيرة أبرزها :" مافيناش م الخوف ، نويت اغني ، حنخبي ليه ، يا موجة يا زرقة ، إنت المدد ، الحلواني ، الزين والزينة ، روحي بتتنقل ، أهو دا اللي صار ياسيد ، مبسوطين ، زي الهوي ، بطلة حكايتي ، تيجيش نعيش ، العروسة ، لما الشتا ، إضحك لوجه الله، إسكندراني ، مغرم صبابة ، عارفة ، حرمآ ياسيدي.

يذكر أن علي الحجار قال خلال لقاء تليفزيونى له مع الإعلامى خيرى رمضان، إن مدحت صالح صديق عمره، وفنان كبير وله تاريخ فنى كبير، ولكنه تفاجأ باتصال هاتفى من الشاعر جمال بخيت يخبره أن هناك مؤتمراً صحفياً فى الأوبرا، تم إعلان مدحت صالح فيه عن مشروع "الأساتذة"، وأنه يشك بأن المشروع بنفس تفاصيل "١٠٠ سنة غنا" لعلى الحجار ولكن باسم مختلف.