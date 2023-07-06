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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

متطرفون صهاينة يتقدمهم وزير إسرائيلى سابق يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى
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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، برفقة وزير سابق، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال.

وأدى مستوطنون يتقدمهم الوزير السابق المتطرف "موشيه فيجلن"، طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى وباحاته الشرقية، وانتشرت قوات الاحتلال في باحات المسجد لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل باحات الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وزير إسرائيلي الأقصى باب المغاربة