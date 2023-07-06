بالفيديو.. تفاصيل مقتل 16 شخصًا في أحد أحياء جنوب إفريقيا العشوائية

عرضت فضائية يورو نيوز، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد مقتل 16 شخصًا في أحد أحياء جنوب إفريقيا العشوائية.

قتل 16 شخصًا بينهم نساء وأطفال جراء تسرب غاز سام في أحد الأحياء العشوائية بالقرب من جوهانسبرغ، وفق ما ذكرت هيئة خدمات الطوارئ في جنوب إفريقيا الخميس، بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق عن حصيلة أعلى من الضحايا.

ويعتقد أن الحادث المميت الذي وقع ليل الأربعاء مرتبط بأنشطة تعدين غير شرعية في حي أنجيلو العشوائي بالقرب من ضاحية بوكسبرغ شرق جوهانسبرغ.

وصرح المتحدث باسم خدمات الطوارئ وليام نتلادي لوكالة فرانس برس من موقع الحادث: "هناك 16 ضحية في الموقع تأكدت وفاتهم الآن، وتمكن المسعفون من إنعاش البعض الآخر الذين جرى نقلهم إلى المستشفى".

وقال إن أربعة مصابين في المستشفى حالتهم "حرجة" بينما 11 في حالة "خطيرة لكن مستقرة"، إضافة إلى قاصر كان واعيًا تمامًا عند وصوله.

وأشار إلى أن هناك خمس نساء وثلاثة أطفال بين المتوفين.