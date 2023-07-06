"البنا" يقترب من إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

استقر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، ولجنة الحكام الرئيسية برئاسة البرتغالي فيتور ميلو بيريرا، على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء قوي بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل.

وعلمت “البوابة سبورت”، من مصادر داخل اتحاد الكرة، أن هناك استقرارا على تعيين الحكم الدولي محمود البنا.

ويرغب مسؤولو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة في اختيار طاقم تحكيم يسعى لإدارة المباراة بشكل جيد، بجانب أن هناك حيرة أيضا على حكم الـVAR والمرشح له محمد عادل حال عدم اختياره حكم ساحة.