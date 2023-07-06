مقتل 16 شخصا من ضمنهم أطفال جراء تسرب غاز سام بجنوب إفريقيا

أدي تسرب غاز سام في أحد الأحياء العشوائية بالقرب من مدينة جوهانسبورج بجنوب إفريقيا، يشتبه بارتباطه بأعمال تنقيب غير شرعية في مناجم قديمة للذهب، إلي مقتل 16 شخصا من ضمنهم نساء وأطفال، بحسب ما ذكرت هيئة خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس.

ويعتقد أن الحادث المميت الذي وقع ليل الأربعاء مرتبط بأنشطة تعدين غير شرعية في حي أنجيلو العشوائي بالقرب من ضاحية بوكسبرج شرق جوهانسبرج، وفقا لفرانس 24.

وقال وليام نتلادي المتحدث باسم خدمات الطوارئ، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "هناك 16 ضحية في الموقع تأكدت وفاتهم الآن، وتمكن المسعفون من إنعاش البعض الآخر الذين جرى نقلهم إلى المستشفى".

وأضاف إن 4 مصابين في المستشفى حالتهم "حرجة"، في حين 11 في حالة "خطيرة لكن مستقرة"، إضافة إلى قاصر كان واعيا تماما عند وصوله.

ولفت إلى أن هناك 5 نساء و3 أطفال بين المتوفين.