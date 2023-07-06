دونيتسك: الهجوم الأوكراني المضاد لم يعط أي نتيجة سوى تدمير آليات "الناتو" وقتلى قوات كييف

قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال جمهورية دونيتسك، المعترف بها من جانب واحد، إن المرحلة الأولى من الهجوم الأوكراني المضاد لم تظهر أي نتيجة عمليا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، عن بوشيلين قوله إن الهجوم المضاد سيء السمعة، على الأقل المرحلة الأولى منه، لم تظهر أي نتيجة، باستثناء تدمير الكثير من آليات "الناتو" والخسائر في الأفراد".

وشدد على أن المرحلة الثانية من الهجوم الأوكراني يمكن أن تصبح أوسع نطاقا، حيث لا يزال لدى كييف احتياطي كاف من القوات والمعدات.

من جهته، كشف يان جاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، المعترف بها من جانب واحد، عن حالات فرار جماعي من الخدمة العسكرية في قوات كييف ورفض العسكريين المشاركة في عمليات الاقتحام والهجوم.

وقال جاجين إن اللواء 28 الميكانيكي الأوكراني والكتيبة الثانية والمجموعة الرابعة لم يذهبوا بالكامل إلى العمليات الهجومية، زاعمين أن جميع المعدات تقريبا قد تعطلت. بما في ذلك ناقلات الجنود والمدرعات الأمريكية، كاشفا عن ذلك من خلال اعتراض موجات الاتصالات اللاسلكية.