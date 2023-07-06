أسعار الذهب اليوم الخميس 6 يوليو 2023

ارتفعت أسعار الذهب فى الصاغة المصرية، بنسبة ضئيلة بداية تعاملات اليوم الخميس 6 يوليو 2023، نتيجة حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية، وبالرغم من تراجع أسعار عقود الذهب الفورية والآجلة بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وتثبيت الفائدة عند 5.25%، وكشفت بيانات المحضر عن نية قوية لدى جميع الأعضاء في رفع الفائدة فيما تبقى من 2023.

سجل سعر الذهب عيار 21 (الأوسع انتشارًا في مصر) حوالي 2200 جنيه للبيع و2175 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 24 (الأعلى فئة بين الأعيرة) حوالي 2514 جنيهًا للبيع و2485 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 (الأوسط بين الأعيرة الذهبية والأكثر إقبالا في الوجه البحري) إلى حوالي 1,873 جنيها للبيع و 1,881 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية اليوم ، حوالي 1,457 جنيها للبيع و1,463 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب (ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب) لحوالي 17,480 جنيها للبيع و17,560 جنيها للشراء.

وأوقية الذهب (وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب، وتعد أحد أهم أدوات الاستثمار الآمن) حوالي 77,661 جنيها للبيع و78,017 جنيها للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم الخميس، حوالي 2,497,143 جنيها للبيع، و2,508,571 جنيها للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" وحدةً لوزن الحُلي وسبائك الذهب.

عالميا تراجعت أسعار الذهب في البورصات العالمية نهاية تعاملات، أمس الأربعاء، حيث ينتظر المستثمرون إصدار أحدث محضر لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

أمس الأربعاء بفعل ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات وزارة الخزانة الأمريكية بعد تأكيد محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1916.49 دولارا للأوقية (الأونصة) ، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1927.10 دولار عند التسوية.