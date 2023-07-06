جيبوتي تؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات مع المغرب

أكد رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية جيبوتي، ديليتا محمد ديليتا، يوم الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط، على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تمتين العلاقات "المتميزة" التي تربط بلاده بالمغرب.

وأشاد ديليتا، في تصريحات صحفية عقب مباحثات مع رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، بالعلاقات الثنائية "الأخوية والتاريخية"، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو المالي، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية الشراكة بين برلماني البلدين ودورها في الارتقاء بهذه العلاقات.

كما أكد على أهمية الزيارة التي يقوم بها إلى للمغرب، للاستفادة من التجربة الرائدة لدى البرلمان المغربي، سواء على المستوى التشريعي أو الإداري أو التقني، وكذا الجانب المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية"، معربا عن تطلع المؤسسة التشريعية في بلاده إلى الاستفادة من خبرة الكوادر البرلمانية المغربية في هذه المجالات.