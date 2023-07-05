ماذا قالت النيابة بشأن مصرع وإصابة 6 أفراد في حادث حريق سيارة ملاكي بالصف

طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون في حادث اشتعال النيران بسيارة ملاكى علي طريق الجيش بمنطقة الصف، لكشف ملابسات الحادث.

كما صرحت بدفن جثامين المتوفين، وكذلك الإستعلام عن الحالة للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، بالإضافة إلي التحفظ علي السيارة محل الحادث وفحصها لبيان السبب وراء اشتعال النيران بها.



الواقعة بدأت بورد بلاغ لضباط مرور الجيزة من غرفة عمليات النجدة، يؤكد اشتعال النيران في سيارة ملاكى وسقوط وفيات ومصابين، علي الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث وقوات الحماية المدنية وتمكنوا من السيطرة علي الحريق، واسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 أخرين.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة،وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.