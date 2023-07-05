ماهر منير: ‎الديانات السماوية أكدت احترام الآخر

أكد ماهر منير الخادم بكنيسة الأنبا إبرام بمنطقة فيصل، أن ما تداولته وسائل الإعلام فى الأيام الأخيرة حول قيام أحد المتطرفين بحرق القرآن الكريم أمر يرفضه الجميع فكل الديانات السماوية أكدت على احترام الآخر وعدم التدخل فى الأمور العقائدية وأنه يجمعنا خيط من النور يربط الجميع وهو عبادة الله الواحد، وهو موضوع غير قابل للجدل والنقاش، فقد تعلمنا منذ الصغر أننا جميعا نعبد الله الواحد ولكل طريقته.

وتابع، أنه حتى داخل الديانة الواحدة، فلا يحق لأى مخلوق أن يدين أخاه فى الإنسانية أو أن يتطاول أحد على مقدسات الآخر، وأنه من المؤكد أن هذه المواقف تجعلنا أكثر صلابة وتماسكا، ووفقا لكل الأحداث المسيئة السابقة فإننا جميعا نزداد محبة ووحدة وقوة فى وجه كل متطرف يريد أن يشعل نيران الفتنة، فالمحبة أبقى وأقوى وأعظم على مر التاريخ.