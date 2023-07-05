أمم إفريقيا للشباب.. الفيديو سلاح ميكالي لدراسة المغرب

بدء البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، دراسة منتخب المغرب الاوليمبي استعدادا لمواجهته في نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة يوم السبت المقبل.

ويدرس ميكالي المغرب عن طريق مباريات مسجلة سابقة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس والعمل عليها خلال الأيام الفاصلة عن المباراة المرتقبة.

وكان قد حقق المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلي ميكالي، الفوز علي نظيره منتخب غينيا بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء ضمن نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة.