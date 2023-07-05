الأولى على الدبلومات الفنية بالقليوبية: سأحقق حلم أمي وأصبح مهندسة

قالت آية حمدي عيد الحاصلة علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالتعليم الزراعي للمدارس الفنية الزراعية المتقدمة 5 سنوات والحاصلة علي مجموع 464 من 540 بنسبة 85.9% قسم تصنيع زراعي من مدرسة مسطرد الفنية المتقدمة الزراعية انها كانت تحلم ان مهندسة زراعية لتحقيق حلم والدتها الراحلة

أكدت أية أنها بذلت قصاري جهدها لتكون من المتفوقين وكانت تتوقع ان تكون ضمن الأوائل مشيرة أن التعليم الفني في مصر تطور بشكل جعله أن يكون في مكانة متميزة

من جانبه قال حمدي عيد والد أيه انه سعيد بتحقيق حلم زوجته الراحلة وتفوق نجلته مشيرا إلى أن حلم الراحلة كان أن تكون اية مهندسة وهو ماسعت بكل جهد لتحقيقة أية وخاصة بع وفاة والدتها لتحقيق حلمها مشيرا أنها تعثرت في مجموع الثانوية العامة في الإعدادية لظروف خاصة ولكنها عوضت واصبحت الاولي علي الجمهورية وستلتحق بكلية الزراعة.